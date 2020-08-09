أرامكو: توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني بقيمة 70.32 مليار ريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة أرامكو، تسجيل صافي أرباح 24.62 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح 92.59 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 73.4%.وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 87.1 مليار ريال مقابل أرباح بـ 175.87 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 50.4%، وتراجعت الأرباح على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر إنّ «الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائجنا للربع الثاني».لكنّه ذكر أن سوق الطاقة «تشهد انتعاشاً جزئياً بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها».وشدّد على أنّ الشركة عازمة على «الخروج من هذه الجائحة أكثر قوة، من خلال الاستثمارات المستمرة في أعمالنا»، موضحاً أن «قطاع التنقيب والإنتاج سجل أحد أقل معدلات كثافة الانبعاثات الكربونية في العالم».وتراجعت أسعار النفط في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية قبل أن تعود انتعاشها، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد والإغلاقات المرتبطة به.وكانت أرامكو أعلنت في أيار/ مايو الماضي عن تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام بنسبة 25% جرّاء انخفاض أسعار الخام.

توزيع أرباح نقدية

وتشمل بعض مبيعات النفط الخام والمشتريات ذات الصلة للمنتجات المكررة بمبلغ 2.85 مليار ريال (0.76 مليار دولار) ومبلغ 5.39 مليار ريال (1.44 مليار دولار)، على التوالي، والمعروضة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة كإيرادات ومشتريات تعكس ترتيبات المتاجرة الحالية.

وكذلك تشمل تكاليف إنتاج وتصنيع بمبلغ 1.63 مليار ريال (0.43 مليار دولار) ومبلغ 3.20 مليار ريال (0.85 مليار دولار )، على التوالي، والمعروضة في قائمة الدخل الموحدة الموجزة كمشتريات.

بالمقابل، أعلنت شركة «أرامكو السعودية» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

وبلغ التدفق النقدي الحر 22.9 مليار ريال (6.1 مليار دولار ) في الربع الثاني و79.2 مليار ريال (21.1 مليار دولار ) في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بـ77.3 مليار ريال (20.6 مليار دولار ) و142.4 مليار ريال (38.0 مليار دولار) للفترات ذاتها من عام 2019.

إنفاق رأسمالي

بلغت نسبة المديونية 20.1% كما في 30 يونيو 2020، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى السداد الآجل لسعر صفقة الاستحواذ على شركة سابك وتوحيد صافي مديونيتها في قائمة المركز المالي لأرامكو السعودية.

وبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار ) في الربع الثاني و51.2 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار ) في النصف الأول من عام 2020.

وتواصل أرامكو السعودية تنفيذ برنامجها لتحسين الكفاءة والإنفاق الرأسمالي، حيث من المتوقع أن تكون النفقات الرأسمالية للعام المالي 2020 ضمن الحد الأدنى من نطاق 93.75 مليار ريال (25 مليار دولار) إلى 112.50 مليار ريال (30 مليار دولار ).

(وكالات)