انتخابات رئاسية في روسيا البيضاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصوت روسيا البيضاء في انتخابات، الأحد، يتنافس فيها الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، ضد معلمة سابقة صعدت للشهرة لتقود أكبر تحدٍ خلال سنوات أمام لوكاشينكو الذي وصفته واشنطن من قبل بأنه «آخر دكتاتور في أوروبا».

ومن شبه المؤكد فوز لوكاشينكو البالغ من العمر 65 عاماً، بسادس ولاية رئاسية على التوالي، لكنه قد يواجه موجة احتجاجات جديدة وسط غضب إزاء تعامله مع وباء فيروس كورونا والاقتصاد وسجل حقوق الإنسان، وقد تؤدي حملة صارمة تباشرها السلطات حالياً ضد المعارضة إلى الإضرار بمحاولات لوكاشينكو إصلاح الروابط مع الغرب في ظل توتر مع روسيا الحليف التقليدي لبلاده.

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وسعت موسكو للضغط على مينسك للدخول في اتحاد اقتصادي وسياسي أوثق، ويواجه لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد مُنذ عام 1994، سفيتلانا تيخانوسكايا، مدرسة اللغة الإنجليزية السابقة التي ظهرت فجأة بعد سجن زوجها المدون المعارض الذي كان ينوي الترشح.

وجذبت تجمعاتها واحدة من أكبر الحشود مُنذ سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991، ورغم قرار لجنة الانتخابات بمنع المعارضة من إجراء فرز بديل للأصوات، فقد حثت تيخانوسكايا مؤيديها على مراقبة مراكز الاقتراع، قائلة: نحن أغلبية ولا نريد دماء في الشوارع، فلندافع معاً عن حقنا في الاختيار.

ويقول لوكاشينكو، الذي يصور نفسه بأنه ضامن الاستقرار، إن محتجي المعارضة يتعاونون مع داعمين أجانب بما في ذلك 33 شخصاً احتجزتهم السلطات في يوليو/تموز الماضي، بتهمة التخطيط «لأعمال إرهاب».