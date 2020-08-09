مارك زوكربيرج: حظر «تيك توك» سابقة سيئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيس بوك، إنه قلق حقاً بشأن احتمال حظر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي المنافس «تيك توك» في الولايات المتحدة، إذ أكد الملياردير التكنولوجي للموظفين في اجتماعه معهم أن خطة الرئيس دونالد ترامب لحظر التطبيق المملوك للصينيين سيشكل سابقة سيئة للغاية على المدى الطويل.

وخلال اجتماع فيس بوك يوم الخميس، أفاد تقرير لموقع Buzzfeed أن زوكربيرج رفض تأكيد ما إذا كانت الشركة تجري مناقشات للاستحواذ على «تيك توك»، مضيفاً أن لديه مخاوف بشأن الحظر المحتمل.

وقال زوكربيرج: أعتقد أنها سابقة سيئة للغاية على المدى الطويل، ويجب التعامل معها بأقصى قدر من العناية والجاذبية مهما كان الحل، وأنا قلق حقاً ويمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى في بلدان أخرى حول العالم.

وأقر زوكربيرج بأنه قد يكون هناك سبب مشروع لإدارة ترامب لاستهداف «تيك توك» بسبب طبيعة التطبيق. وأضاف: «أعتقد بالتأكيد أن هناك أسئلة صحيحة تتعلق بالأمن القومى حول امتلاك تطبيق يحتوى على الكثير من بيانات الأشخاص التي تتبع قواعد دولة أخرى، وهى حكومة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها منافسة».