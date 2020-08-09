الثاني خلال 3 أيام.. حريق يودي بحياة 7 مرضى بكورونا في الهند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة، إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق هائل في فندق تستخدمه السلطات لعلاج مرضى كوفيد-19، في ولاية أندرا براديش جنوب الهند الأحد.

وقال مسؤول بالشرطة يدعى لاكشمي: جرى إنقاذ العديد من الأشخاص ونُقلوا إلى مستشفى حكومي، تمت السيطرة على الحريق لكن عمليات الإنقاذ ومكافحة النيران لا تزال جارية، من جانبه، كتب وزير الداخلية، أميت شاه، على تويتر يقول: منزعج بشدة من أنباء حادث الحريق المأساوي في منشأة كوفيد-19، في فيجاياوادا بولاية أندرا براديش، مضيفاً: الحكومة المركزية تؤكد تقديم كل الدعم الممكن لحكومة الولاية، أقدم التعازي للأسر المنكوبة في وقت الحزن هذا، نصلي من أجل شفاء المصابين سريعاً.

ولقي ثمانية من مرضى بالوباء، الخميس، حتفهم في حريق اندلع في جناح العناية الفائقة في مستشفى خاص بمدينة أحمد آباد بغرب الهند، وذكرت وكالة (إيه إن آي) للأنباء، أن رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، جاجان موهان ريدي، أصدر تعليمات للمسؤولين بإجراء تحقيق في حريق الفندق.