تحذير من التوظيف الوهمي عبر «الإنترنت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

حذرت شرطة أبوظبي، الباحثين عن العمل، من الوقوع في شراك التوظيف الوهمي الإلكترونية، وانتحال أسماء شركات مشهورة ويعدّ أحد أساليب النصب الهاتفي التي انتشرت نتيجة تداعيات فيروس «كوفيد-19».

وناشدت بضرورة توخي الحذر، وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم، وتمارس أغلبيتها النصب والاحتيال الإلكتروني بإيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب كبيرة، مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها، ومن دون وجود وظائف. مضيفة أن شركات التوظيف الموثوقة لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية.

وذكرت أن المحتالين لا تقتصر ضحاياهم على القاطنين في الدولة، بل يختارون ضحايا من الباحثين عن عمل في الدولة من الخارج. ثم يفاجأ الضحايا، بعد دفع المبالغ المالية، بعدم قبولهم، ووقوعهم ضحايا في براثن شركات التوظيف الوهمي.