شكرا لقرائتكم خبر عن 17.8 مليار جنيه أرباح وزعتها شركات البورصة المصرية منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 17.8 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

ووزعت الشركات أرباحاً بقيمة 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، وقبلها وزعت 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و487 مليون جنيه خلال شهر مايو، وكان شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه، وخلال شهر مارس وزعت 206 ملايين جنيه، كما وزعت أرباحاً بقيمة 45 مليون جنيه، و83 مليون جنيه خلال شهري فبراير ويناير على التوالي، ووزعت 405 ملايين جنيه منذ بداية أغسطس.

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