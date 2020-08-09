"حفرة بعمق 43 مترا"... معلومات جديدة يكشفها فريق التحقيق الفرنسي بشأن مرفأ بيروت

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن مصدر أمني قوله إن فريق التحقيق الفرنسي، اكتشف أن الانفجار أحدث حفرة بعمق 43 مترا في موقع الانفجار.

© Sputnik . Valery Melnikov

وأوضح المصدر أن فريق التحقيق الفرنسي اكتشف كيف أن الانفجار كان هائلا بصورة غير مسبوقة.

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وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل الفريق الفرنسي.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

وكان مصدر في الإليزيه قد قال في تصريحات سابقة إن فرنسا تعتقد بوجود أدلة كافية لافتراض أن انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء كان حادثا.