ونقلت
"الجديد" اللبنانية عن الوزيرة إعلانها الاستقالة، التي وصفتها بأنها تجاوبا مع الإرادة الشعبية.
وزيرة الاعلام منال عبد الصمد تعلن استقالتها من الحكومة— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) August 9, 2020
ونقلت القناة اللبنانية عن الوزيرة قولها "انحني واستقيل تجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير، لذلك اتقدم باستقالتي".
وتابعت عبد الصمد قائلة "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم... التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة أتقدم اليوم باستقالتي".
وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الإعلام اللبنانية تستقيل من منصبها وتعتذر من الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.