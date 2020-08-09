جنبلاط يطالب بقانون انتخابي جديد خارج القيد "الطائفي أو المذهبي"

وأشار جنبلاط في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" إلى أن مطلبهم الأساسي واضح، وهو استقالة الحكومة واعتماد حكومة حيادية، وإنشاء لجنة تحقيق دولية، واعتماد انتخابات جديدة على قاعدة قانون انتخابي جديد".
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وتابع السياسي اللبناني الشهير بقوله "هذه مطالبنا في السابق وحاليا، وينبغي أن يتغير القانون الانتخابي، بحيث يسمح لكل معترض في الشارع أو غير الشارع أن يصل إلى البرلمان وأن يعبر عن نفسه خارج القيد الطائفي أو المذهبي".
وكان جنبلاط قد قال في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن الاحتجاجات التي اندلعت في وسط بيروت أمس: "هناك انفعالا وثورة شعبية ضد هذا الحكم والوزارة"، لافتا إلى أنه "لا يوجد رجعة إلى الوراء".
وأشار جنبلاط إلى أن "كيفية التغيير أمر معقد في النظام اللبناني لكن لا رجعة إلى الوراء"، مشددا على أنه "لابد من وضع آلية لكيفية التغيير"، قائلا "رأيي الخاص أنه وحدها انتخابات مبنية على أولا استقالة الحكومة، ثانيا حكومة محايدة تحضر لانتخابات جديدة على قاعدة نظام انتخابي لا طائفي".
وقال مراسل وكالة "رويترز"، إن قوات الأمن بلبنان أطلقت، أمس السبت، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.
في السياق ذاته، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المحتجين بدأوا برمي الحجارة باتجاه مجلس النواب، وتحطيم زجاج الرافعة التي كانت تحمل بعض الجدران لتدعيم المدخل.
وانطلقت مسيرة من منطقة مار مخايل من أمام شركة الكهرباء في الجميزة، باتجاه ساحة الشهداء. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" في لبنان، أمس السبت، مقاطع فيديو لعملية طرد محافظ بيروت القاضي، مروان عبود، من إحدى شوارع العاصمة.
وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.
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