إعادة فتح منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن رئيس منطقة أروند الحرة لشؤون الاستثمار وتطوير الأعمال القول إن منفذ الشلامجة الحدودي الدولي، أعيد فتحه اليوم الأحد بعد إغلاقه بالتزامن مع عيد الأضحى.
© AP Photo / Sam McNeil
وأضاف موسوي "من اليوم أعيد فتح المنفذ واستئناف التبادل التجاري بين إيران والعراق".
وذكرت قناة "السومرية نيوز" أن نشاط صادرات البضائع غير النفطية من منفذ الشلامجة الحدودي، كان قد استؤنف رسميا يوم الأربعاء 8 يوليو/ تموز الماضي وفقا لاتفاق مع الجانب العراقي، بعد إغلاق دام أربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم خلال هذه الفترة تصدير 21 ألف طن من البضائع غير النفطية بقيمة 95 مليون دولار إلى العراق.
وتقع حدود الشلامجة على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر جنوب البلاد و 25 كم من البصرة جنوب العراق.
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