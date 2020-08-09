شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رابع طائرة إغاثة من الجسر الجوى السعوى لمساعدة منكوبى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأحد، رابع طائرة ضمن الجسر الجوى السعودى الذى يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت .



وتحمل الطائرة التي وصلت مطار رفيق الحريرى الدولي ببيروت، مساعدات عاجلة تزن 90 طنًا تشتمل على الأدوية، وأجهزة علاج الحروق، والمحاليل الطبية والكمامات، والقفازات والمعقمات، والخيوط الجراحية، والسلال الغذائية والدقيق والتمور، والمواد الإيوائية مثل الخيم والبطانيات والفرش، والأواني.

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وبهذا يصبح إجمالي ما تم إيصاله من مواد وأجهزة طبية متنوعة ومواد غذائية ومستلزمات إيوائية عبر الجسر الجوي السعودي منذ انطلاقه حتى اليوم 290 طنا تم نقلها عبر أربع طائرات.



يأتي ذلك امتدادا للجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق وإغاثة المتضررين في مواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.