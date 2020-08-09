العراق.."داعش" يهاجم منزل نائب محافظ "صلاح الدين"

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أفاد مصدر عسكري عراقي، الأحد، إن تنظيم"داعش" الإرهابي، شن هجوما فجر اليوم على منزل نائب محافظ صلاح الدين، إسماعيل هلوب، جنوب غرب تكريت (عاصمة صلاح الدين).

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، للأناضول، إن "عناصر من داعش هاجمت فجر اليوم منزل نائب محافظ صلاح الدين، إسماعيل هلوب، في منطقة الإسحاقي جنوب غربي تكريت، واشتبكت مع أفراد الحماية".

وأوضح محمد أن "الهجوم استمر لنحو 20 دقيقة، بعدها انسحبت عناصر داعش إثر وصول قوات إضافية إلى المنطقة"، مشيرا إلى أن "الاشتباكات لم تخلف قتلى أو جرحى".

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ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.