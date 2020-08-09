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أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه ينبغي أن يكون شعارنا “سلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي”، بالتزامن مع عودة موظفي القطاع العام للعمل اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وقال الربيعة، في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “نعود لأعمالنا وخدمة وطننا.. وشعارنا (ألبس كمامتي/ لن أصافح/ أترك مسافة كافية)”، في إشارة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
يذكر أن اليوم (الأحد)، هو أول أيام استئناف العمل، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي بدأت بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذي الحجة 1441هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر “الربيعة”: نعود لأعمالنا وشعارنا “ألبس كمامتي/ لن أصافح/ أترك مسافة كافية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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