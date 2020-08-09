الشجرة “الحمقاء” الضارة بالبيئة تنتشر بمنتزة الملك عبدالعزيز التاريخي بعشيرة

رصد احد المتنزهين بحديقة الملك عبدالعزيز “منتزه الملك عبدالعزيز” التاريخي بعشيرة بانتشار شجر “الموسكيت” المكسيكي وهي شجرة متشعبة ومن النباتات الغازية ولها اضرار جسيمة وقد صنفت من الأشجار غير المرغوب فيها وتشكل خطورة بالغة على البيئة الزراعية ، حيث إنها تتشعب بشكل عشوائى وتمتد جذورها فى الأرض لعمق يصل إلى 72 مترا تقريبا وبشكل أفقى لمساحات طويلة جدا تصل لمئات الكيلومترات، وخطورتها فى أنها تبقى حية لأكثر من 20 سنة، ويمكن أن تنبت فى أى وقت مادام توافرت لها ظروف الإنبات الملائمة , وأطلق عليها بسرطان البيئة أو الشجرة الحمقاء وأن الوطن الأصلى لشجرة الموسكيت هو المكسيك، وهى شجرة دائمة الخضرة طول السنة، وأفرعها تنمو بطريقة عشوائية غير منتظمة، وذات أشواك حادة جدا وكثيفة للغاية، تحول حتى دون الاستفادة بها فى رعى الحيوانات المستأنسة، وتشبه فى شكلها بعض الأشجار البرية

التقت “صحيفة الخليج الالكترونية” بالمواطن مرضي رضوان المقاطي والذي ابدى إنزعاجة من زراعة هذه الشجرة وانتشارها بمنتزة الملك عبدالعزيز التاريخ وذكر بأنه وعلى حسب ما شاهد وسمع من اهل المناطق المتضررة من أنتشار هذه الشجرة ان هذا الشجر يقوم بسحب الماء من باطن الارض مما يؤدي الى جفاف الاشجار الاخرى التي من اهمها السلم والسمر وكذلك الغطاء النباتي بشكل عام لان جذوره تمتد الى باطن الارض اطول من بقية الاشجار الاخرى وينتشر بسرعة هائلة بحيث ان الحيونات تأكل بذورها وتخرج مرة أخرى فى الروث فى مكان آخر فهى من النباتات الذكية التى تتأقلم فى البيئة وتوفر لنفسها البيئة الملائمة للنمو مرة أخرى، حتى بعد أكلها حيث لا تحتاج أكثر من قطرات للمطر وأى تربة سواء رملية أو طينية لتنمو بسرعة رهيبة فى فترة قليلة، ووجودها فى أى مكان بالبيئة يمثل كارثة بيئية وهي خطيرة عاى عيون الحيونات البرية بسبب أشواكه الحادة واذا انتشر يكون غابات يصعب دخولها ويكون ملاذ للمتخلفين وقد يستخدم لامور اخرى تخل بالامن

وطالب المقاطي من أمانة الطائف بأن تقوم بإزالت هذه اللأشجار وبشكل عاجل من منتزه الملك عبدالعزيز بعشيره والذي يعد المتنزه الوحيد لأهالي شمال الطائف وما يميز موقعه هو وجوده على ضفاف وادي العقيق

لذا لابد من إزالة هذه الشجرة المضرة بالبيئة حتى لا ينتشر لانه اذا انتشر صعب جدا السيطره عليه وإزالته تكون بالحرق حتى نضمن من عدم انتشاره

وأضاف بأن الاتحاد الدولى(IUCN) صنف هذه الشجرة كأخطر الكائنات الحية فى العالم فى حالة إدخالها لتزرع فى بيئات غير بيئاتها الأصلية، والتي اطلقوا عليها بالشجرة الحمقاء .



