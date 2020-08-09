“الصحة”: سنُجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا

تواصلاً لجهود وزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا كوفيد ١٩، والبحث عن اللقاح الفاعل، بدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، التي لم تألُ جهدًا، وبذلت الغالي والنفيس للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على ثرى بلادنا الطاهر، فقد أكدت “الصحة” استمرار تجاربها وأبحاثها في هذا المجال، وأعلنت تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالسعودية، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين السعودية والصين، تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا المجال.

وأبانت الصحة أنه جارٍ حاليًا وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة كان سينوا الصينية، التي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس، ونفَّذت تجارب للمرحلتَيْن الأولى والثانية في الصين. وقد شملت المرحلة الأولى من الدراسة تجربة لقاح a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine على 108 متطوعين في الصين خلال الفترة الزمنية من 16 إلى 27 مارس 2020، تضمنت ثلاث جرعات مختلفة (منخفضة ومتوسطة وعالية). كما شملت المرحلة الثانية من الدراسة تجربة اللقاح على 603 متطوعين في الصين، وذلك خلال الفترة الزمنية من 11 إلى 16 إبريل 2020، وتضمنت جرعتين مختلفتين (منخفضة ومتوسطة). وأظهرت هاتان المرحلتان فاعلية عالية للقاح مع ظهور أجسام مضادة للفيروس ببلازما المتطوعين، واستجابة مناعية جيدة، في حين كانت الأعراض الجانبية قليلة، وخصوصًا مع جرعات اللقاح المنخفضة. وقد تم نشر نتائج الدراستين في مجلة اللانست العلمية المُحكمة.

وأوضحت “الصحة” أن المرحلة الثالثة ستشمل دراسات سريرية متعددة المراكز في دول مختلفة، وعلى أعداد كبيرة، بعد أن تم التأكد من فاعلية وأمان اللقاح في المرحلتَيْن الأولى والثانية. وتستهدف الدراسة التي ستنفَّذ في السعودية على 5000 متطوع كحد أدنى من الأصحاء ممن هم فوق سن 18 عامًا، وذلك من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، الأولى سيتم إعطاؤهم جرعات منخفضة من اللقاح، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة التحكم، وسيتم إعطاؤهم اللقاح منزوع المواد الفعالة Placebo. لافتة إلى أن الفِرق البحثية ستعمل على متابعة المشاركين بعد إعطائهم الجرعة لضمان عدم ظهور أي أعراض جانبية. وستكون المتابعة عبر الزيارات المباشرة مع الأطباء المشاركين في الدراسة، وإجراء التحاليل المناعية اللازمة، إضافة إلى استخدام وسائل المتابعة الإلكترونية.

وأشارت الصحة إلى أن العمل يجري حاليًا لتهيئة وإجراء الاستعدادات للبدء في ثلاث مدن رئيسة، هي (الرياض والدمام ومكة المكرمة)، وذلك في أربع تجمعات صحية، هي (التجمع الصحي الأول بالرياض، والتجمع الصحي الثاني بالرياض، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة). مؤكدة أنه سيتم إعلان إطلاق الدراسة في القريب العاجل.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للدراسات والأبحاث التي تجريها في هذا المجال؛ إذ قامت “الصحة” مؤخرًا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في 7 مستشفيات بالسعودية لمكافحة جائحة كورونا المستجد.