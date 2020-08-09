شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن عن نتائج النصف الأول بأرباح بلغت 87.1 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة “أرامكو”، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 24.62 مليار ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيله أرباح 92.59 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 73.409%.

وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 نحو 87.1 مليار ريال مقابل أرباح بـ 175.87 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 50.474%

Advertisements