شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: ندعم إجراء تحقيق شامل وموثوق بشأن انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع عن كثب تقارير الاحتجاجات فى بيروت، والاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، مشددا على أن بلاده تدعم إجراء تحقيق شامل وموثوق بخصوص انفجار مرفأ بيروت .

وفى السياق ذاته، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها فى لبنان، من انبعاث غازات سامة فى محيط منطقة مرفأ بيروت التى شهدت الثلاثاء انفجارا قويا تسبب بمقتل العشرات وجرح أكثر من 2700 شخص، وفق أحدث إحصائية.

Advertisements

وقال المكتب القنصلى للوزارة على تويتر: ”نحن نتابع عن كثب تقارير عن انفجار فى مرفأ بيروت أو بالقرب منه فى 4 أغسطس. هناك تقارير عن انبعاث غازات سامة فى الانفجار ، لذا يجب على جميع سكان المنطقة البقاء فى منازلهم وارتداء الأقنعة إن وجدت“.