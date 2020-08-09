شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار سقوط الأمطار بالإمارات والسعودية وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم حيث توقع خبراء الأرصاد استمرار هطول أمطار فى السعودية و احتمال سقوط أمطار خفيفة بالامارات بينما طقس البحرين حار .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الجوف ، الحدود الشمالية ، الرياض، الشرقية، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز ــ فى نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول فى المساء والليل إلى شمالية شرقية وسرعتها 18 - 30، تصل إلى 40 كم س أحياناً ..ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثانى عند 04:27 والجزر الأول عند الساعة 10:24 والجزر الثانى عند الساعة 22:44 ..وفى بحر عمان يكون الموج متوسطا قد يضطرب أحياناً ويحدث المد الأول عند 12:55 والثانى عند الساعة 01:43 والجزر الاول عند الساعة 19:41 والجزر الثانى عند الساعة 07:02.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 43 32 80 30 دبى 39 33 85 35 الشارقة 40 31 90 35 عجمان 39 33 85 40 أم القيوين 39 31 80 35 رأس الخيمة 40 33 85 25 الفجيرة 36 32 80 50 العين 44 31 70 20 ليوا 46 29 80 15 الرويس 43 32 85 30 السلع 45 33 85 25 دلما 42 33 70 30 طنب الكبرى 38 32 85 40 طنب الصغرى 38 32 85 40 أبو موسى 38 32 85 40

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البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حارًا خلال النهار وغائمًا جزئيًا أحيانًا.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 47 مئوية والصغرى 31 مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 15 %.