وزير الصحة يوجه 3 نصائح مهمة للجميع لتفادي الإصابة بـ«كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، 3 نصائح مهمة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″، مع العودة للعمل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وقال “الربيعة” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “نعود لأعمالنا وخدمة وطننا وشعارنا (ألبس كمامتي – لن أصافح – أترك مسافة كافية) فسلامتي وسلامة من حولي مسؤوليتي”.

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