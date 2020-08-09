شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مليار دولار .. حجم مساعدات المملكة للبنان خلال ربع قرن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قُدرت المساعدات التي قدمتها المملكة إلى جمهورية لبنان بنحو 70 مليار دولار في الفترة ما بين 1990 و 2015، فيما سجّل مركز الملك سلمان للإغاثة إقامة 32 مشروعًا إغاثيًا بتكلفة تزيد عن 27.5 مليون دولار

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وبحسب “الوطن”، عمل المركز على الاهتمام بالأمن الغذائي حيث قام بـ 12 مشروعًا يهتم بهذا الجانب، فيما تم عمل 8 مشاريع صحية و 4 تهتم بالجانب التعليمي و 3 للإيواء والمواد غير الغذائية ومثلهم للأعمال الخيرية، إضافة لمشاريع متنوعة قام بها المركز في قطاعات أخرى تصب في مصلحة المجتمع اللبناني.

وعلى مدى ربع قرن وقفت المملكة جنبًا إلى جنب مع الشعب اللبناني، بمواقف واضحة وصريحة لا تُخطئها العين، ومن تلك المواقف عام 2006 أثناء الحرب الصهيونية على لبنان ، والتي قام الشعب السعودي خلالها بحملة شعبية ضخمة لإغاثة الشعب اللبناني عبر عدد من المجالات منها الصحي والتعليمي والاجتماعي والتنموي.

فيما خصصت السعودية 550 مليون دولار لإعادة إعمار 208 قرية من قرى المناطق اللبنانية، إضافة لتبرع المواطنين السعوديين بـ105 ملايين دولار للتخفيف من ويلات تلك الحرب على المجتمع اللبناني.