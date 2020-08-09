شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يوضح الإجراء المُتبع حال فقدان لوحة المركبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت المديرية العامة للمرور الإجراء المتبع حال فقدان لوحة المركبة. وأضافت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الإجراء المتبع يتمثل في الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بالطلب.

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