شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التجارة»: 180 ثانية لاستخراج السجل التجاري إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارةعبدالرحمن الحسين، عن أعداد السجلات التجارية التي أصدرتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، أوضح “الحسين” أن الوزارة أصدرت 84377 سجلاً تجارياً خلال النصف الأول من 2020، مشيراً إلى أن عدد الأسماء التجارية المقدمة خلال الفترة نفسها بلغ 99109 أسماء تجارية.

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وقال إن الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري يصل إلى 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، وعند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق الجوال.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تيسير استخراج السجلات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، والاكتفاء بإصدار السجل التجاري إلكترونيا فوريا، والموافقة عليه من قبل الموظف المختص.