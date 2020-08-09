شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «التعليم» تعلن عن بروتوكولات وقائية لعودة الطلاب والمعلمين للمدارس.. قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد عدد من المشرفين ومديري إدارات التعليم، أن وزارة التعليم ستعلن قريباً عن بروتوكولات وقائية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور بالتعاون مع وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع والعودة بـ«حذر وأمان».

ووفقاً لـ”اليوم” كشف عدد من المشرفين، عن وجود خارطة طريق تدار بها العملية التعليمية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال المشرف التربوي بتعليم الأحساء عدنان الدريويش: إن عجلة الحياة المدرسية ستعود من جديد بعد معاناة امتدت لشهور بسبب جائحة «كورونا»، مشيرا إلى أن الالتزام بالبروتوكولات الصحية سيحقق الأمان للجميع خلال الموسم الدراسي.

وبيَّن محمد المطيري، الإداري في إحدى مدارس جدة، أن عودة الهيئتين الإدارية والإشرافية في المدارس ومكاتب التعليم ستكون وفق بروتوكولات معينة وإجراءات وقائية تحفظ سلامة الجميع.

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وأشار إلى أن الوزارة ستعلن عن كل التفاصيل المتعلقة بعودة الطلاب للمدارس وفق آليات معينة تضمن الحفاظ على السلامة العامة للجميع، إضافة إلى توفير متطلبات السلامة من معقمات وكمامات وتباعد اجتماعي للحماية من كورونا.

ومن المتوقع عودة أكثر من 113 ألف موظف وموظفة إلى المدارس ومكاتب التعليم، يوم الأحد الموافق 26 ذي الحجة لمقار أعمالهم، تمهيداً لعودة المعلمين في الرابع من شهر محرم المقبل، موعد بداية الموسم الدراسي الجديد، وفق خيارات دراسية متعددة، يتم الإعلان عنها لاحقاً.