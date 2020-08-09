الصحة السعودية تعلن تجربة سريرية جديدة للقاح كورونا الصيني

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن وزارة الصحة قد صرحت بأنه يتم حاليا وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس "كورونا" بالتعاون مع الشركة الصينية والتي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس، حيث نفذت تجارب للمرحلة الأولى والثانية في الصين.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثالثة ستشمل دراسات سريرية متعددة المراكز في دول مختلفة وعلى أعداد كبيرة بعد أن تم التأكد من فاعلية وأمان اللقاح في المرحلتين الأولى والثانية، وتستهدف الدراسة التي ستنفذ في المملكة على 5000 متطوع كحد

أدنى من الأصحاء، من هم فوق سن 18 عاما، وذلك من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعتين الأولى سيعطون جرعات منخفضة من اللقاح، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة التحكم الذين سيعطون اللقاح منزوع المواد الفعالة منه Placebo، لافتة إلى

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أن الفرق البحثية ستعمل على متابعة المشاركين بعد إعطائهم الجرعة لضمان عدم ظهور أي أعراض جانبية، حيث ستكون المتابعة عبر الزيارات المباشرة مع الأطباء المشاركين في الدراسة وإجراء التحاليل المناعية اللازمة، إضافة إلى استخدام وسائل المتابعة الإلكترونية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العمل يجري حاليا لتهيئة وإجراء الاستعدادات للبدء في ثلاث مدن رئيسة هي الرياض والدمام و مكة المكرمة، وذلك في أربع تجمعات صحية وهي التجمع الصحي الأول بالرياض و التجمع الصحي الثاني بالرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة، مؤكدة أنه سيعلن عن إطلاق الدراسة في القريب العاجل.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا للدراسات والأبحاث التي تجريها في هذا المجال، حيث قامت الصحة مؤخرا وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا.