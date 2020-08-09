الأردن: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والاجمالى يرتفع لـ1246 مصابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا منها 4 إصابات محلية، ليرتفع إجمالى الإصابات بكورونا فى البلاد إلى 1246 حالة. وذكر بيان الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الحالات الجديدة بينها حالتان بين القادمين من الخارج، وأنه لم يتم تسجيل أى حالة شفاء من كورونا.

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