شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 34 ألفا و693 مصابا، إضافة إلى 1293 حالة وفاة.

وقال الناطق الجزائرى - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إنه جرى تسجيل 538 حالة إصابة جديدة، و11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 24 ألفا و83 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 62 مريضا بالعناية المركزة.

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يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا اعتبارا من الغد ليصبح من 11مساء إلى 6 صباحا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 19 ولاية أخرى.