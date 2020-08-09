شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ6510 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصحة الموريتانية، تسجيل 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد 6 آلاف و510 حالات. Advertisements وأفاد بيان لوزارة الصحة الموريتانية - بثته الإذاعة الموريتانية - إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية وبعد إجراء 220 فحصا، جرى تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 84 مصابا؛ ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 5 آلاف و517 مصابا. وقال إن إجمالى الوفيات وصل إلى 157 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موريتانيا تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ6510 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.