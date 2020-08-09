مقتل شرطي وإصابة العشرات في تظاهرات «يوم الحساب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك آلاف المتظاهرين الغاضبين في احتجاجات اتخذت طابعاً عنيفاً وسط العاصمة اللبنانية أمس السبت، تحت شعار «يوم الحساب»، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن التفجير الضخم في مرفأ بيروت الذي حوّل عاصمتهم إلى ساحة خراب وأسفر عن نحو 160 قتيلاً، وعن آلاف الجرحى.



أعلنت السلطات اللبنانية مقتل عنصر أمن واصابة العشرات في الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في بيروت للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن كارثة انفجار الثلاثاء المروع.

وقالت قوى الأمن الداخلي في تغريدة على تويتر إن أحد عناصرها «استشهد خلال قيامه بعملية حفظ الأمن والنظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق لوغراي.

وتجمع نحو عشرة آلاف شخص في ساحة الشهداء بوسط المدينة، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا اختراق حاجز والوصول إلى مبنى البرلمان مع تنامي الاحتجاجات التي خرجت تحت شعار «يوم الحساب». وقالت مصادر ان 238 أصيبوا في موقع الاشتباكات في حين تم نقل 55 آخرين إلى المستشفى.

واقتحمت حشود من المحتجين، بينهم ضباط وعسكريون متقاعدون بقيادة العميد المتقاعد سامي الرماح، مقر وزارة الخارجية، حيث رفعوا لافتة كبيرة تنص على أن «بيروت مدينة منزوعة السلاح» وأخرى كتبوا عليها «بيروت مدينة الثورة». كما اقتحم المحتجون، مبنيي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة ومبنى جمعية المصارف ومبنى وزارة الطاقة والمياه.



وتوافد المتظاهرون تباعاً إلى وسط بيروت آتين من مناطق عدة وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت مسيرة حاشدة من شارع مار مخايل المتضرر بشدّة إلى وسط بيروت، رفع أصحابها لافتة كبيرة ضمّت أسماء قتلى الانفجار.

وردّد المتظاهرون شعارات عدة بينها «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«بالروح بالدم نفديك يا بيروت». كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير.

وأظهرت لقطات مصورة احتشاد مئات المحتجين وهم يرددون شعارات تندد بـ«حزب الله» الموالي لطهران. وأكد ناشطون أن التظاهرات توجهت إلى محيط السراي الحكومي وسط بيروت، للمطالبة بتغيير كل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.

وسرعان ما سُجلت مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في طريق مؤدٍ إلى مدخل البرلمان. ورشق الشبان عناصر الأمن بالحجارة فردوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريقهم.

وتعد الاحتجاجات الأكبر من نوعها منذ أكتوبر تشرين الأول عندما خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على فساد النخبة الحاكمة وسوء الحكم والإدارة. وأعرب جاد (25 عاماً)، وهو موظف في مجال الإعلانات عن «غضب وحزن ومرارة وأحاسيس كثيرة لا يمكن التعبير عنها».

وأوضح أن التظاهرات «مستمرة منذ 17 أكتوبر وليست جديدة، لكن اليوم توجهنا مختلف؛ لأننا نسير على ركام مدينتنا».وكتب فارس الحلبي (28 عاماً) وهو من الناشطين البارزين في التظاهرات على فيسبوك: «بعد ثلاثة أيام تنظيف، رفع ركام ولملمة جراحنا وجراح بيروت، حان وقت تفجير الغضب ومعاقبتهم على قتل الناس»، مشدداً على أن «التغيير يجب أن يكون كبيراً بقدر كبر الفاجعة». ودعت قيادة الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، المتظاهرين إلى ضبط النفس والتظاهر السلمي بعيداً عن العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وأعربت عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين وصعوبة الأوضاع، داعية المحتجين إلى وجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة .وأصدرت قوى الأمن بياناً قالت فيه، إنها تتفهم الغضب العارم للمتظاهرين وتطلب منهم في الوقت عينه، ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي، بعيداً عن كل أشكال العنف والاعتداء، وعدم التعرض لعناصرها الذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام. من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، أن من حق اللبنانيين يكونوا غاضبين وناقمين. وأضاف : «الناس لديهم الحق في أن يكونوا غاضبين وناقمين، وهم ناقمون من قبل لثلاثة عقود من الفساد». قالت السفارة الأميركية في بيروت، إن حكومة الولايات المتحدة تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في «الاحتجاج السلمي» وتحث الجميع على تجنب العنف. وأضافت السفارة أيضا على تويتر أن الشعب اللبناني «يستحق زعماء يستمعون له ويغيرون نهجهم للاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة. (وكالات)