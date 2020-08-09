باريس تفرض وضع الكمامة في بعض مناطقها واحتجاجات في ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطات باريس امس السبت، أن وضع الكمامة الوقائية سيصير إلزاميا اعتبارا من غد الاثنين، في بعض المناطق المكتظة في العاصمة الفرنسية وضواحيها.

وجاء في بيان حول المناطق المعنيّة بالإجراء «تُظهر جميع المؤشرات أن الفيروس يتفشى من جديد بشكل أكثر حدة في المنطقة». وسيكون وضع الكمامة إجباريا لمن تبلغ أعمارهم 11 عاما وما فوق اعتبارا من الاثنين على الساعة الثامنة (06,00 ت غ).

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية، وفق البيان، 2,4 بالمئة في منطقة إيل دو فرانس (باريس وضواحيها) مقابل 1,6 بالمئة على مستوى كامل البلاد.

وأوضح البيان أن «معدل الإصابة مرتفع خصوصا لدى فئة الأعمار بين 20 و30 عاما. والمعدل أعلى في باريس وأقسام الضواحي الداخلية (سان دوني، فال دو مارن، أوت دو سين)، وكذلك بعض بلديات فال دواز».

واتخذ هذا القرار على أساس توصيات صحية قدمتها وكالة الصحة الإقليمية لمنطقة إيل دو فرانس، وفق البيان.

وطلبت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الثلاثاء الماضي، أن يكون وضع الكمامة إلزاميا في عدة مناطق مكتظة في العاصمة، بينها ضفاف نهر السين والأسواق المفتوحة ومحطات القطار.

ورغم اعتبارها لفترة طويلة أن الكمامات «عديمة الفائدة»، فرضت السلطات الفرنسية وضعها في الأماكن العامة المغلقة اعتبارا من 20 تموز/يوليو.

وسُمح للسلطات المحلية منذ أسبوع باتخاذ قرار حول إلزامية وضع الكمامة «عندما تستدعي الظروف المحلية ذلك». وفَرضت بالفعل عدة مدن وضع الكمامة، بينها نيس ورين وليل ومرس.وفي المانيا تواصلت المسيرات الاحتجاجية المناهضة للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في وقت تزايدات فيه معدلات الاصابة في بعض المدن الالمانية.

من جانب آخر سمحت سلطات تركمانستان لمنظمة الصحة العالمية، بأخذ عينات لتحليلها، في البلد الذي تؤكد سلطاته الصحية أنها لم تسجل حالات إصابة بالفيروس، لكنها عبرت عن «قلقها» من زيادة حالات «الالتهاب الرئوي غير المرتبط بالفيروس».

جاء ذلك، فيما تخطت حصيلة وفيات «كوفيد- 19» في أمريكا اللاتينية والكاريبي، مثيلتها في أوروبا لتصبح المنطقة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات بالوباء في العالم، فيما تجاوزت الهند عتبة المليوني إصابة.

في غضون ذلك حملت منظمة الصحة العالمية، وهيئات عامة في بلدان مختلفة، الشباب مسؤولية الانتشار المتجدد للفيروس، بسبب ما يعتبره البعض سلوكاً أنانياً ومتهوراً من هذه الفئة التي يصعب إقناعها بالالتزام بالضوابط خصوصاً في أوج الاحتفالات الصيفية.

ودعا مدير الطوارئ الصحية في منظمة الصحية العالمية مايكل راين أخيراً، الشباب إلى التحلي بحس «المسؤولية»، متوجهاً إلى أفراد هذه الفئة بالقول: «اطرحوا على أنفسكم السؤال: هل أنا في حاجة حقاً لأذهب إلى هذه الحفلة؟»، وذلك بعد اتهام مباشر للشباب نهاية الشهر الماضي بالمساهمة في نشر فيروس كورونا المستجد. فقد ترافق موسم العطلة الصيفية ورفع القيود في أكثرية الدول مع ازدياد كبير في المشاريع الخارجية للشباب بين 15 عاماً و25 ممن يقبلون بشدة على المشاركة في الحفلات.

وفي ظل عجز السلطات عن السيطرة على هذه الفئة المتمردة، يدعو البعض إلى مقاربة براغماتية. ويقول خبير الأمراض إريك كوم من جامعة بيتييه سالبيتريير في باريس: «بما أن الشباب لا يحترمون بمطلق الأحوال، تدابير الوقاية، فمن الممكن الاستفادة من هذا الوضع؛ إذ إن هذه الفئة العمرية قادرة على اكتساب مناعة جماعية بسرعة أكبر، لكن يجب حماية الكبار في السن مع وضع كمامة في المنزل». ويرى أن «الوضع الأمثل يتمثل في تكوين جميع الأشخاص دون سن الثلاثين مناعة طبيعية مع حماية من هم فوق سن الخمسين إلى حين توفر لقاح أو علاج فعال». (وكالات)