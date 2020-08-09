القوات العراقية تستهدف أوكار وكهوف «داعش» بوادي الثرثار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

نفذت القوات العراقية أمس السبت، عملية نوعية في مناطق وادي الثرثار، استهدفت فيها أوكار وكهوف عصابات «داعش» الإرهابية،كما اعتقلت 5 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن «قيادة العمليات المشتركة اعتمدت تكتيكاً جديداً في ملاحقة بقايا عصابات «داعش» الإرهابية، ونفذت عملية بناءً على معلومات استخبارية بوجود كهوف وأوكار تحت الأرض في مناطق وادي الثرثار، وتم تأكيد هذه المعلومات من خلال طلعات جوية استطلاعية مستمرة نفذها طيران القوة الجوية وطيران التحالف».

وأضاف البيان، أن قوة مشتركة وبإسناد مِن طيران الجيش والتحالف داهمت هذه الأوكار والكهوف، وسبقها قيام طيران بتنفيذ ضربات جوية دقيقة على عدد مِن هذه الأهداف».

كما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أمس السبت، إلقاء القبض على ستة إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات عن وجود عدد من الإرهابيين هربوا إليها من محافظة كركوك بعد تضييق الخناق عليهم من قبل القوات الأمنية. وأضافت أن المعتقلين، اعترفوا بانتمائهم ل«داعش»، واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، عن اعتقال إرهابي مطلوب للقضاء في حي الميكانيك بمنطقة الدورة جنوبي بغداد. وفي محافظة ذي قار أكد مصدر أمني، أن «القوات الأمنية تمكنت من اعتقال إرهابي وضبط سيارة كان يقودها تحمل مادة «سي فور» المتفجرة في منطقة الكطيعة.