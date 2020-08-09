«نادي دبي للصحافة» ينظّم «منتدى الإعلام العربي» 20 أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن نادي دبي للصحافة، انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دورة استثنائية افتراضية تواكب متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس « كورونا »، وما استدعته من تغيرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ومعايير العمل في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الإعلامي. كشفت اللجنة التنظيمية للمنتدى، أن الدورة المقبلة للحدث الأبرز على أجندة الإعلام العربي، وتنظم عبر تقنية الاتصال المرئي، ستتركز أجندتها الرئيسية على مدار يوم 20 أكتوبر المقبل، بينما ستستمر جلساتها الافتراضية حتى نهاية العام، بمشاركة مجموعة من قيادات المؤسسات الإعلامية ونخبة من أهم الرموز المحلية والعربية والعالمية، من الساسة وصنّاع القرار والكُتَّاب والمفكرين والخبراء والمتخصصين في القطاع الإعلامي، الذين سيناقشون التحولات الجذرية التي أحدثتها أزمة فيروس «كورونا» على كل الصعد، ولاسيما الإعلام.

قواعد جديدة

يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه الجائحة على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها قواعد جديدة، من بينها العمل عن بُعد، ووقف الإصدارات الورقية مؤقتاً، فيما شكلت الأزمة اختباراً حقيقياً لصدقية وسائل الإعلام، وما تنشره من أخبار، إذ أثارت جدلاً في دور الإعلام الجديد، خاصة مواقع التواصل، في ظل عدم التزامها بضوابط أو معايير واضحة تتعلق بالمحتوى الرقمي الذي تنشره، مقارنة بالإعلام التقليدي الذي تبنّى قواعد ثابتة عززت صدقيته وموضوعيته.

وقالت منى المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي «العالم يمر بتحديات كبيرة بسبب أزمة «كوفيد -19»، إلا أن تعاطي دولة الإمارات مع هذه الأزمة كان مختلفاً، انطلاقاً من النهج الذي أسسه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في تحويل التحديات إلى مساحة اختبار، لاكتشاف فرص حقيقية للنجاح بإعمال الفكر في إيجاد الحلول والبدائل المبتكرة للتغلب على تلك التحديات، بما يضمن الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير ومواصلة العمل نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة ضمن مختلف القطاعات». Advertisements



نحو المستقبل



وأكدت رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، أن رؤية سموّه أسست قاعدة راسخة للانطلاق نحو المستقبل، بالاستعداد لكل المتغيرات بدراسة واعتماد على الابتكار واستحداث الأفكار المُبدعة، بما يستدعيه ذلك من تعزيز القدرات النوعية لمختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الإعلام لجعل دوره أكثر تأثيراً وفاعلية.

وأضافت «كان القرار بمواصلة المنتدى لانعقاده الدوري، رغم ما فرضته الأزمة على العالم من إجراءات احترازية وتدابير وقائية، ويسعدنا اليوم الإعلان عن انعقاد المنتدى في دورته الرقمية؛ التزاماً من دبي بدورها في دفع مسيرة الإعلام العربي قُدماً، والرسالة التي أخذتها على عاتقها بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، منذ عشرين عاماً، بأن يكون لها تأثير واضح في تعزيز العمل الإعلامي في المنطقة، عبر مبادرات أطلقتها لخدمته ومن أهمها المنتدى وجائزة الصحافة العربية».



بنية قوية



وأوضحت المري، أن البنية الأساسية القوية التي تتمتع بها دبي، مكنتها من التغلب بصورة كبيرة على تداعيات أزمة «كورونا» و«نعلن اليوم عن دروة استثنائية تدعمنا فيها القدرات التقنية المتطورة لإمارة دبي، حيث سنتمكن عبر تقنية الاتصال المرئي، من عقد جلسات المنتدى عن بُعد، ويسعدنا استضافة نخبة من الساسة والمفكرين والقيادات الإعلامية من مختلف انحاء العالم العربي، لمناقشة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم وانعكاساتها المباشرة على الإعلام».

وستتطرق مناقشات المنتدى لتساؤلات عن كيفية استعداد المؤسسات الإعلامية للمرحلة المقبلة، سواء ما يتعلق بتطوير محتوى الرسالة الإعلامية ومضمونها، أو ما يتصل بإعادة النظر في أجندة إعلام المستقبل وصياغة أولوياته الجديدة.

وأضافت «يأتي منتدى هذا العام في وقت ينشغل فيها عالمنا العربي بكثير من القضايا خاصة صحياً واقتصادياً، بينما لا يبقى المجال الإعلامي في منأى عن تداعيات التحديات الراهنة، بل هو في واقع الأمر شريك أصيل في التصدي لتبعاتها».

ونوهت بمساعي المنتدى لتقديم إضافات إيجابية للمشهد الإعلامي العربي.