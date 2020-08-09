«الفيديوهات الإعلانية»..بين الخداع وجذب المستهلكين

انتشرت في الآونة الأخيرة الفيديوهات الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن السلع التجارية والخدمات للمستهلكين، التي تعد سلاحاً ذا حدين فهي بلا شك تخير المستهلك وتطلعه على السلعة بطرق جذابة، ولكنها في ذات الوقت تخدعه ما يترتب عليه من توجهات شرائية لا تراعي مستوى الدخل والنفقات، وتوابعها غير الموثقة كجودة المنتج وطبيعته الحقيقة.

وكما أن من هذه الإعلانات التي تصدع رؤوس المستهلكين ليل نهار وتلاحقهم من موقع إلى آخر عبر وسائل التواصل، ما هو حقيقي ويعبر بوضوح عن مواصفات السلعة أو الخدمة، هناك أيضاً ما تتسرب إليه التضليل والخداع، فالكثير من هذه الإعلانات لا تعبر عن حقيقة مضمون السلعة، بل ربما تمثل تهديداً حقيقياً لأفراد المجتمع خاصة تلك الإعلانات التي تعرض منتجات دوائية لا يعرف مصدرها ولا أثرها.

مثل تلك الإعلانات التي نراها اليوم وخاصة الفيديوهات التي تدخل فيها التكنولوجيا للتضليل بحاجة إلى وقفة حقيقية، تقتضي الشفافية والوضوح والصدق في عرض السلع، لأنها تهدد قيم المجتمع وذوقه العام وصحة المستهلك وسلوكه، وتفقده الثقة في كل شيء، ويصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يفرق بين الجيد والرديء والصدق والخداع.

”الخليج 365” التقت عدداً من المواطنين والقانونيين والمسؤولين والخبراء، وتحدثوا عن هذا القضية، فيما حذرت وزارة الاقتصاد ممثلة في حماية المستهلك من الانقياد والانجراف إلى أي إعلانات دعائية تدخل فيها التكنولوجيا من أجل خداع المستهلك وغشه عن طريق الفيديوهات التي تقوم بها بعض المواقع الإلكترونية غير المطابقة للحقيقة، داعية المستهلكين إلى عدم التعامل مع المواقع الإلكترونية غير المرخصة، والمواقع من خارج الدولة حيث تنعدم حقوق المستهلك في حالة التعامل مع هذه المواقع.



تضليل المستهلك



وفيما يتصل بتضليل المستهلك من قبل بعض المواقع يقول إبراهيم البحر خبير شؤون التجزئة، والرئيس التنفيذي السابق لجمعية أبوظبي التعاونية، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت واقعاً يعيش بيننا، حيث تعمل بعض المواقع الإلكترونية غير الرسمية على تضليل المستهلكين من خلال الفيديوهات التي تظهر للمستهلك من أجل جذبه لسلعة معينة، مطالباً المستهلكين بعدم الانجراف وراء تلك الفيديوهات وضرورة الانتباه لها والحذر منها لأن أغلبها مصادر غير معتمدة.

وأكد أن التطور الإيجابي للإنترنت تتزايد معه وسائل الغش والخداع للمستهلكين، لافتاً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بخداعهم وغشهم حتى تستطيع الجهات المعنية التصدي لها، مطالباً الدوائر الاقتصادية بتشديد الرقابة على تلك الإعلانات، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار المعروضة على تلك المواقع ومدى جودتها ومواصفاتها.

كما طالب بتسهيل عمليات وإجراءات تقديم الشكاوى ضد المواقع الإلكترونية، قائلاً: هناك عدد من المستهلكين عندما يقومون بالذهاب لتقديم شكوى ضد موقع إلكتروني يتضح بأن رخصته التجارية تصدر عن إمارة أخرى، الأمر الذي يتطلب من المستهلك الذهاب للدائرة التي تتبع الموقع في إمارة أخرى.



جريمة وعقوبات



وحول الوضع القانوني لتلك الإعلانات المضللة، تقول المحامية هدية حماد، إن خداع وغش المستهلكين عن طريق الإعلانات التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي تندرج تحت جريمة النصب الإلكتروني.

وأوضحت أن المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنه 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع على السند، وذلك بالاستعانة بأي طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات»، كما نصت المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنه 2006 في شأن حماية المستهلك «لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج عن أي سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي»، وحددت المادة 18 من ذات القانون العقوبة، حيث جاء نصها «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وعن انتشار جرائم الغش الإلكتروني في الدولة، قالت هدية حماد: جرائم الغش الإلكتروني تتزايد بشكل ملحوظ كل عام في الدولة، حيث تزداد بنسبة كبيرة تصل إلى 50% خاصة من الأفراد الذين يدخلون الدولة بتأشيرات سياحية.

واتفق معها المحامي محمد المرزوقي، الذي أكد أن جرائم الغش الإلكتروني التي تندرج تحت الفيديوهات الإعلانية وخالفت الاتفاق بين المستهلك والبائع انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، مطالباً المستهلكين بضرورة إبلاغ الجهات المعنية إذا تعرضوا لعمليات غش وخداع في السلع المباعة إلكترونياً للحد منها، ويحذر المستهلكين من التعامل مع المواقع الإلكترونية خارج الدولة التي تبث إعلاناتها داخل الدولة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من مدى مصداقيتها، لصعوبة مقاضاتها قانونياً.

ويطالب بتشديد الرقابة على المواقع الإلكترونية وعلى تلك الإعلانات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لحماية المستهلكين.

وهو ما يؤكده المحامي عثمان الحسيني، ويقول: لا شك أن اليوم نواجه الآلاف من الإعلانات التجارية الإلكترونية سواء الصحيحة منها أو المضللة للجمهور، ‏وفي كثير من الأحيان يصعب التحقق من جودتها نظراً لعرضها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ‏وقد وقع الضرر على عدد كبير من الناس سواءً بعدم الحصول على الجودة ذاتها ‏المذكورة في الإعلان أو الحصول على منتج رديء جداً ‏أو منتج ضار بصحة الإنسان، وقد يسبب الأمراض التي يصعب تدارك أضرارها.

ومن أجل القضاء على ‏ظاهرة الإعلانات العشوائية يقول: على المجتمع التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن المواقع التي لا تلتزم بالمعايير والتراخيص اللازمة ‏وعدم التستر عليهم أو التعامل معها.



وقائع وجرائم



العديد من الجمهور تعرضوا للغش من قبل مواقع تبيع سلعاً غير مطابقة، حيث يقول عادل عبد الله حميد إنه تعرض للغش عن طريق مشاهدته لفيديو إعلاني، صنفاً معيناً من الحلويات وقام بشرائه، وحين وصلته الطلبية كانت بحالة سيئة وليس كما شاهدها في الفيديو.

ويضيف محمد عادل الهاشمي، أنه مر بتجارب شخصية متكررة جراء الانجراف وراء الإعلانات الإلكترونية وخاصة الفيديوهات التي تعرض السلع بطريقة مثالية؛ إذ تعرض لغش في الملابس، فقد كانت الخامة المسَلَّمة مختلفة عن المذكورة فضلاً عن أن قياساتها مختلفة والألوان غير متطابقة مع ما تم اختياره، مطالباً بتشديد الرقابة على القادمين بتأشيرات سياحية ممن يمارسون التجارة الإلكترونية.

وتحدث أحمد الرئيسي الذي تعرض لخداع الإعلانات الإلكترونية قائلاً: كنت بحاجة إلى قطعة إلكترونية لحاسوبي الشخصي وطلبتها من المتجر الإلكتروني ولكن ما وصلني لم يكن أصلياً أو مماثلاً للقطعة التي أريدها، فضلاً عن أن جلبها استغرق وقتاً طويلاً، ما اضطره إلى تقديم شكوى ضد الموقع الإلكتروني وبعد أيام استرجع القيمة التي قام بدفعها.

Advertisements



توعية



وأعرب حسن أبوثاني، الذي كان من ضحايا الغش، عن استيائه من الإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدفع المستهلك إلى الشراء، قائلاً: «قمت بشراء حذاء من أحد المواقع، وما تسلمته كان لونه وشكله مختلفاً تماماً، فتقدمت بشكوى ضد الموقع وأُخِذت شكواي بعين الاعتبار، لكن استمرت وقتاً طويلاً وتم الرد على مشكلتي واستبدال الحذاء بخيار ثان، مطالباً بتنظيم ندوات وحملات إعلامية لتوعية المستهلك بمقاييس ومواصفات وجودة المنتَج أو السلعة أو الخدمة، مع ضرورة المسارعة في إبلاغ الجهات المختصة بما فيها جمعية حماية المستهلك في حالة التعرض لحالة غش تجاري.

وتحدثت نور طيفور عن تجربتها في الشراء الإلكتروني قائلة: «تحولت إلى بائعة ملابس»، وتعرضت لأكثر من مرة إلى غش للملابس التي طلبتها عن طريق مواقع إلكترونية خارج الدولة، بعد أن شاهدت فيديوهات وإعلانات مصورة لعدد من الملابس عبر أحد المواقع، وعند وصولها وقياسها فوجئت باختلاف مقاساتها عن التي طلبتها، بالإضافة إلى درجات الألوان التي شاهدتها في الصور للملابس، وتواصلت مع الموقع لكن إجراءات الاسترجاع تأخذ وقتاً طويلاً لأن الموقع خارج الدولة، ما اضطرني إلى عرض تلك الملابس للبيع عبر حاسبي على موقع انستجرام لأصدقائي، وتم بالفعل بيعها، وتكرر الأمر أكثر من مرة.

ومن جانبه يقول عبد الله البوسعيدي: كنت من ضحايا خداع الإعلانات الإلكترونية، حيث قمت بطلب عدد من الأدوات المنزلية، التي كان عليها خصم كبير، وعند وصول الطلب تبين أنها مخالفة تماماً عما تم عرضه في الإعلان، فسارعت بتقديم شكوى ضد الموقع، لكن للأسف لم أجد أي ردة فعل بشأنها.



ترشيد الإنفاق



ويقول صالح حسن البلوشي، إن ابنه يظل طوال الشهر يراقب الخصومات التي تعلنها المواقع الإلكترونية وفي بداية الشهر مع حصوله على الراتب يقوم بإنفاق أموال كثيرة من راتبه على تلك السلع التي تكون أكثرها دون جدوى من حيث جودتها وعدم استخدامها.

من جانب آخر، أشار سالم سعيد، الذي تعرض للغش عند شرائه نوعاً من العطور بعد أن شاهد إعلاناً عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، بالتطور الإلكتروني الملحوظ المواكب للتكنولوجيا الحديثة، قائلا: سأعيد التسوق الإلكتروني لأن التجارة الإلكترونية أسهل في الاستخدام وتتيح لي فرصة أكبر للتعرف على المنتجات.



توفير الجهد



واتفقت معه مريم أحمد منصور، والتي رصدت عيوباً في ملابس قامت بشرائها إلكترونياً قائلة: لن أتوقف عن ممارسة التعامل التجاري الإلكتروني، الذي ولو شابه نوع من الغش لأن الغش موجود في مختلف الأحوال سواءً كان إلكترونياً أو تسويقاً اعتيادياً، ولكن سأتعامل مع متجر إلكتروني معروف وذي سمعة لتفادي الغش في السلعة، مؤكدة أن التسوق عبر الإنترنت يوفر عليها الجهد ويريحها من ازدحام الطرق والمواصلات، وصعوبة العثور على مواقف في الكثير من المواقع والمراكز التجارية.

كما اتفق معهما محمد الخاجة، الذي يؤكد أن الوقت الحالي يتطلب استخدام التكنولوجيا في الإعلان عن الخدمات أو السلع، فهذه الشركات تقوم باستخدام التقنيات الحديثة من أجل جذب أعين المستهلكين، وهذا من حق أي شركة أن تقوم به لكن في حدود عدم خداع المستهلكين وضرورة عرض السلعة بكل ووضح أمام المستهلك.

ويؤكد أحمد الدهماني، أن الإعلانات لا تؤثر كثيراً في قرارته فيما يختص بطبيعة التسوق، ولكنها تعتبر وسيلة تعريفية مهمة للمنتجات الحديثة في الأسواق، نظراً لحرصه الشديد على الالتزام بضوابط المصروفات المتوافقة مع دخل الأسرة والتي تدور في الإقبال على المنتجات المعروفة والمتداولة، لافتاً إلى أنه لا يضع ثقته في القنوات الإعلانية التي تعرض المنتجات والأجهزة المستوردة من الخارج إلكترونياً، والتي قد لا تحمل صفة الضمان وغير موثقة.

«حماية المستهلك» تحذر من الانجراف وراء الإعلانات



قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إنه مع التطور التكنولوجي الملحوظ في شتى المجالات أصبحت التجارة الإلكترونية وخاصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، تلقى رواجاً كبيراً لدى الشركات والعلامات التجارية والمستهلكين، حيث تعد أسواق المستقبل، الأمر الذي يتزامن معه عمليات الخداع والغش والاستغلال، محذراً المستهلكين من عدم الانقياد إلى أي عمليات دعائية تدخل فيها التكنولوجيا من أجل خداع المستهلك وغشه عن طريق الفيديوهات الدعائية التي تقوم بها بعض المواقع الإلكترونية غير المطابقة للحقيقة. وحول المواقع الإلكترونية التي تبث فيديوهات من خارج الدولة، دعا المستهلكين بعدم التعامل مع المواقع الإلكترونية غير المرخصة، والمواقع من خارج الدولة، حيث تنعدم حقوق المستهلك في حالة التعامل مع هذه المواقع، مطالباً المستهلكين بالتأني وعدم شراء أي سلعة، عن طريق الإنترنت إلا بعد التأكد من مطابقتها لما هو معلن في الفيديوهات الإعلانية المنتشرة على وسائل التواصل، والتعامل مع مواقع معتمدة ومشهود لها. وشدد على أهمية تفعيل المستهلك مبادرة «المستهلك المراقب»، عند رصد أي مخالفات في الأسواق أو عن طريق المواقع الإلكترونية والإبلاغ عنها، سواء هاتفياً عبر مركز الاتصال أو من خلال البريد الإلكتروني، والتي من شأنها أن تطور دور المستهلك من مجرد تقديم الشكوى للوزارة، إلى شراكة فاعلة في دعم استقرار الأسواق ورصد المخالفات والإبلاغ عنها، ليتم التعامل معها عبر مفتشي إدارة حماية المستهلك أو الدوائر المحلية سريعاً، مطالباً المتسوقين الذين يتعرضون لأي غش من صفحات التجارة الإلكترونية، بتقديم الشكاوى لمركز الاتصال بالوزارة.