62 % تغير إيجابي لاستخدام حزام الأمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



وجَّه المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، شكره لقائدي المركبات والركاب على التزامهم باستخدام حزام الأمان خلال تنقلهم بوسائل النقل الخاصة والعامة، مما أسهم في انخفاض عدد الإصابات الناجمة عن حوادث السير، وبنسبة تغير إيجابية بلغت 62% لاستخدام حزام الأمان وفقاً لإحصائية صادرة عن إدارة المرور والدوريات مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يجسد تحقيق الأهداف المرسومة المتعلقة بالسلامة المرورية، والتي تنسجم مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وأكد المقدم النقبي حرص شرطة الشارقة، على سلامة السائقين ومرافقيهم، وذلك من خلال قيامها بنشر العديد البرامج والحملات التوعوية الهادفة إلى ضمان أمن مستخدمي الطريق، وحثهم على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، خاصة فئة السائقين، وذلك بالتنبيه المستمر عبر جرعات التوعية، التي يتم تقديمها لهم وسائل التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة، تحقيقاً لأعلى معايير السلامة ونشر الوعي المروري بينهم.