شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يدعو إلى استخلاص العبر من دروس الدوحة وبيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن البعد العربي ضروري في مواجهة الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة.
ودعا قرقاش في تغريدة له عبر «تويتر»، أمس السبت، إلى استخلاص العبرة من دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية، مشدداً على أن البعد العربي ضروري، وأن جسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية «أثبتت الأحداث الخطيرة والمؤلمة والتطورات الجسيمة أن البعد العربي ضروري وجسور التواصل مع المحيط العربي لا يمكن استبدالها، دروس الدوحة وبيروت وغيرهما من العواصم العربية ماثلة أمامنا، والعبرة في استخلاص الدروس المفيدة منها».
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