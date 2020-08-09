ارتفـاع ضحايـا انفجار بيروت إلى 158 و6 آلاف مصاب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أمس السبت، حصيلة ضحايا الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي إلى 158 قتيلاً، وأكثر من ستة آلاف جريح، فيما لا تزال أجهزة الإنقاذ تبحث عن حوالي 21 مفقوداً بين الحطام، كما أعلن وفاة زوجة السفير الهولندي لدى بيروت متأثرة بجراحها، وأكدت سوريا مقتل 43 من رعاياها في الانفجار.

وبعد أربعة أيام من الانفجار المروع الذي تسبب فيه 2750 طناً من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ ست سنوات في المرفأ، لاتزال فرق من دول عدة تواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين جراء الانفجار الذي غير وجه بيروت خلال ثوان وشرّد نحو 300 ألف شخص من منازلهم في العاصمة ومحيطها. وقررت السلطات إغلاق عدد من الشوارع المحيطة بمكان انفجار المرفأ، بينها شارع الجميزة، خوفاً من تداعي بعض الأبنية وسقوطها.



وأكد محافظ بيروت، مروان عبود، أن عمليات البحث عن المفقودين متواصلة ليلاً نهاراً، ولكن بوتيرة بطيئة أحياناً، بسبب الظروف التقنية وطبيعة الموقع، لافتاً إلى أن فرق البحث بالتعاون مع الأجهزة المعنية، تعمل تحت الأضواء الكاشفة على مدار الساعة. وأكد أن السلطات أنشأت غرفة عمليات في بلدية بيروت تحت اسم «غرفة الطوارئ المتقدمة» وهي في تنسيق دائم مع الجيش اللبناني.

وقال عبود، إنه أصدر قراراً بإغلاق عدد من الشوارع «وأنشأنا حولها منطقة حماية، ومن ضمنها شارع الجميزة، خوفاً من انهيار بعض مبانيه»، مشيراً إلى القيام بمسح شامل لكل الأبنية المهددة بالسقوط. وأكد أن المحافظة تتابع مع الأهالي المتضررين مسألة السكن البديل، مشيراً إلى أن «هناك رفضاً من بعض الأهالي ترك مدينتهم، فيقومون بتنظيم بعض الغرف داخل منازلهم المتضررة ويقطنون فيها، وآخرون يقطنون عند أقاربهم».



وبحسب مصادر في وزارة الصحة اللبنانية، فإن بين ضحايا الانفجار البالغين 158 قتيلاً، هناك 25 منهم مجهولو الهوية، كما لا يزال هناك 120 مصاباً في حالة حرجة.

وأعلنت هولندا، أمس، وفاة زوجة سفيرها لدى بيروت جان والتمانز، متأثرة بجراح أصيبت بها في انفجار المرفأ.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان: «بأسف وحزن شديدين نعلن وفاة زميلتنا هيدويخ والتمانز-مولير. توفيت متأثرة بجراح أصيبت بها جراء الانفجار الضخم في بيروت». وقالت الوزارة: «هيدويج كانت واقفةً في غرفة الجلوس قرب زوجها عندما أصيبت، بسبب سوء حظ محض، جراء الانفجار». وأشارت الوزارة إلى إصابة خمسة مواطنين هولنديين آخرين بجروح طفيفة.

وأصيبت والتمانز-مولير بحطام من الانفجار بعيد عودتها إلى لبنان من عطلة مع زوجها البالغ 38 عاماً. وهيدويج البالغة 55 عاماً هي الهولندية الوحيدة التي أفيد عن مقتلها في انفجار بيروت.



كما أعلنت السفارة السورية في بيروت، أمس السبت، أن 43 شخصاً من مواطنيها في عداد ضحايا الانفجار الضخم الذي ضرب المرفأ قبل أربعة أيام، في حصيلة قالت إنها غير نهائية.

وأوردت السفارة في بيان على حسابها في «فيسبوك»: «وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين حتى الآن إلى 43 شهيداً قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية» من دون أن توضح ما إذا كانوا من ضمن الحصيلة التي أعلنتها بيروت.

وأعلنت السفارة أنها قدّمت «التسهيلات كافة لنقل جثامين بعضهم إلى سوريا، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان». وشوهد داخل مرفأ بيروت بعد ساعات من الانفجار عاملين سوريين على الأقل كانا يجران حقيبتين، أحدهما حافي القدمين، بعد نجاتهما. وقال إنه كان برفقة 13 من أبناء بلده على متن باخرة تشحن قمحاً من أوكرانيا منذ ستة أشهر. وكان يخطط مع زملائه للعودة إلى بلدهم الأربعاء.

وتحضر عائلات يومياً إلى مداخل المرفأ المدمر علّها تسمع شيئاً عن مصير أحبائها. وجرى أمس انتشال أربعة جثث على الأقل من مبنى صوامع القمح الذي انهارت أجزاء كبيرة منه بينما كان موظفون يعملون داخله.

وقال المقدم أندريا من فريق الإغاثة الفرنسي (55 عاماً) أمس الأول الجمعة: «علينا ألا نوهم أنفسنا، الفرص ضئيلة جداً»، لكن في الوقت ذاته أظهرت تجارب عدة أنه من الممكن انتشال ناجين «بعد ثلاثة أو أربعة أيام». وأوضح أن «حجم الدمار يذكر عناصر فريقنا بزلزال هايتي في 2010»، مضيفاً «الفرق هنا، أن ما حصل ليس ناجماً عن زلزال بل عن عمل بشري».

وتحقق الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وعن سبب تخزين تلك الكميات الضخمة من نيترات الأمونيوم طوال سنوات في أحد عنابر المرفأ من دون التخلص منها. ( وكالات)