عريس أسترالي خسر منزله وعمله في لحظات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روى ثنائي من أستراليا تزوجا حديثاً، تفاصيل مروّعة شهداها على بُعد 500 متر من مرفأ بيروت الذي دُمر بانفجار ضخم هز أركان العاصمة اللبنانية بيروت، ووصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص.

وقال العريس عمر جهير من سيدني، إنه كان يسترخي في شقته في العاصمة اللبنانية عندما انفجر أكثر من 2750 طناً من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار بالقرب من منزله.

وقال: «لقد كان الدمار هائلاً، أقوى من أي شيء جربته على الإطلاق، دفعني الانفجار نحو الحائط حتى تكسرت ضلوعي وانهار منزلي».

وحاول الرجل البالغ 41 عاماً، والذي يمتلك فندقاً ومطعماً ومقهى بالقرب من الميناء، بشكل محموم أن يجد المساعدة الطبية، بينما كان يمشي فوق الجثث ويشاهد المباني تنهار من حوله.

وتابع: «أصدقائي وجيراني، وعملائي أصيبوا، الدماء في كل مكان، كان هناك أناس ميتون على الأرض».

وأشار إلى أنه لم يكن يرتدي أحذية وكان الزجاج في كل مكان حتى تمزقت قدماه، بينما كان يسير في الشارع بحثاً عن المساعدة.

وبعدها صنع السيد جهير ضمادة مؤقتة من الشراشف لحماية قدميه، قبل أن يبحث هو وصديقه عن المستشفى القريب من منزله، لكنه وجد أن المركز الطبي كان مدمراً بالكامل، في حين كانت المراكز الطبية الأخرى تعج بالمرضى.

وتابع: «تمكنت أخيراً من الحصول على المساعدة بعد الوصول إلى منشأة طبية خامسة، ثم قدت سيارتي شمالاً ساعتين، حيث تم إدخالي إلى مستشفى في طرابلس».

وعانى جهير جروحاً خطرة في وجهه وجسده، فضلاً عن كسر في ذراعه، كما تم تدمير محالّه الثلاثة الموجودة في شارع الجميزة بالكامل.

أما زوجته مدربة اليوجا هالة أوكيلي، فكانت محظوظة لتفادي الانفجار، وقالت: «كنت محظوظة لأنني وصلت إلى المنزل متأخرة عما اعتدت عليه».

وتابعت: «في خمس دقائق، فقدت منزلي وكل شيء فيه، كدت أن أفقد زوجي. الحمد لله أنه نجا من الدمار الشامل».

وأردفت: «استوديو اليوجا تضرر بشكل كبير، كما أنني فقدت قطتي التي تعني العالم بالنسبة لي، الشارع بأكمله الذي نعيش فيه تحول إلى رماد. مات الكثير.. حياتنا كما نعرفها قد ولت. ماذا بقي؟».