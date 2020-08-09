شكرا لقرائتكم خبر عن خواطر في دروس المخاطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل بدأنا نفيق من الصاعقة المرفئيّة؟ «ليت أنّا لا نفيق». من الصعب، للأسف، أن يتعلم الناس النظر إلى المنظومة كجسم واحد، هم خلايا أو أنسجة أو أعضاء فيه. الأغلبية لا تكترث للجغرافيا السياسية، وربما لم تخطر يوماً على بالها، ولا هي ترى دور الشطرنج في الحياة. عندما يغفل السياسيون والأنظمة عن هذه العظائم، فمن السهل رؤية جلاميد الصخر المنحطة من علِ.

لقد حدث تصدّع في الوعي الجمعي العربي منذ عقود. يبدو أن رأب الصدع فات، فهيهات. الواقع المؤلم هو أن قطار عدم الفهم يمضي سريعاً، وأقلام الإيقاظ من الغفلة تصدح، إلى أن تبحّ الحناجر، وتعقرها الخناجر. تخيّل قلب فيروز، التي غنّت للوطن العربي مثلما تغنّت ببيروت ولبنان. فيروز التي اصفرّت أوراق شجرة الأحلام العربية وتساقطت أمام عينيها، ورقة ورقة، قيمة قيمة، مأثرة مأثرة، البغدادية، الشامية الدمشقية، المصريّة، ذوت أمام مقلتيها أزاهير الرؤى العربية، حتى زهرة المدائن القدسيّة، أرادت الأقدار ألاّ تظل في ذاكرتها إلاّ شبه ورقة صفراء يابسة «أبوديسيّة». وفي نهاية المطاف لم يبق لها من بيروت إلاّ أمل أن يخرج فينيق فينيقي من رماد عروس الشرق الأوسط المتفحّمة. عروس في مجمرة بخورها جمر مدينة، وكما لم يقل المتنبي: «على قدر أهل النوم تأتي الهزائمُ.. وتأتي على قدر الفساد الجرائمُ».

ماذا لو قال شاطح في الخيال لأهل المناهج في كليات العلوم السياسية: أيها الأساتذة الأفاضل، صحيح أنكم مكتبات تمشي على قدمين، حوت أدمغتكم تاريخ النظريات السياسية منذ وادي الرافدين ومصر الفرعونية وفلاسفة اليونان إلى عصرنا، وجهدكم موفور، وسعيكم مشكور، ولا عيب فيكم سوى أنكم لم تفلحوا وظل تعليمكم لا ينبت نباتاً بتاتاً، إلاّ استلاباً وانبتاتاً. معذرة أيها الفطاحل، فحقلكم قاحل ماحل، لأن من يفتح المدارس والكليات، يجب أن يرسم لها غاية قائمة على قيم. لا تنزعجوا إذا تطفل إعلاميّ وقال لكم: إن دروسكم تنقصها الروح، أنتم تنتجون روبوتات، وهذه لا تبني أوطاناً وتحميها بالعشق والفداء. خذوا دورات مكثفة على أيدي سلسلة الوطنيات والعروبيات الفيروزية، بساط الريح، القائمة موسوعة... وإلاّ كيف ستفهمون ضرورة ربط حلقات المآسي: فلسطين، مصر، العراق، ليبيا، سوريا، لبنان، وعلى من ستدور الدوائر؟

لزوم ما يلزم: النتيجة التدريبيّة: فاجعة بيروت تمرين للعرب على البراكين الجبّارة، حتى يأخذوا باربكيو البلدان وهم مسترخون.

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