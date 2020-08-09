بتوجيهات محمد بن زايد.. 40 طن مواد إغاثية تصل إلى بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من انفجار مرفأ بيروت، وصلت إلى العاصمة اللبنانية، طائرة إماراتية تحمل 40 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، ومكملات غذائية للأطفال.



وكانت الهيئة، شرعت في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، منذ الوهلة الأولى، وبدأت بتوفير المساعدات من المخزون الاستراتيجي من المواد الإغاثية التي يستعان بها في حالات الطوارئ والأزمات العاجلة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال، أن توجيهات القيادة الرشيدة، جاءت في إطار الجهود التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، للحدّ من تداعيات الكوارث والأزمات، وتخفيف المعاناة الإنسانية في العالم. كما تجسد هذه التوجيهات اهتمام القيادة بتداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالأشقاء في لبنان، وتضامنها غير المحدود مع الضحايا والمصابين.



وقال إن الهيئة وضعت خطة استجابة إنسانية شاملة للتعامل مع الكارثة وتداعياتها الإنسانية، تتضمن مراحل عدة، وسيركّز في هذه المرحلة على المعينات والمستلزمات الطبية، لتعزيز قدرة المؤسسات الصحية اللبنانية على توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ومساعدتها على القيام بدورها، في ظل العدد الكبير من الضحايا والجرحى. لافتاً إلى أن حجم الكارثة ألقى بثقله على الخدمات الطبية في لبنان، لذا لا بدّ من دعمها ومساندتها وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.

وفي محور آخر أكد الفلاحي، أن خطة استجابة الهيئة، خصصت جانباً كبيراً من المساعدات لتوفير احتياجات الأطفال، ورعايتهم صحياً ونفسياً، وتهيئة الظروف الملائمة لعلاج المصابين والمتأثرين منهم، خاصة أن التقارير الواردة من موقع الحدث، تشير إلى ارتفاع أعداد المتأثرين من الأطفال.



وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع مكتب المساعدات الإنسانية بسفارة الدولة في بيروت، على توسيع مظلة المستفيدين من مساعدات الهيئة، وتعزيز خطة الاستجابة على أرض الواقع، وتحديد الأولويات في المرحلة القادمة، والاحتياجات الفعلية من واقع الرصد الميداني والمتابعة اليومية التي يقوم بها المكتب، بالتعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة. (وام)