تحفظ سوداني على تحذير واشنطن رعاياها من السفر للخرطوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

أبدت وزارة الخارجية السودانية أمس السبت «تحفظها» على تحذير وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى السودان، فيما نبهت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات، الى ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق تبعاً لوجود سحب ماطرة ونزول أمطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين.

ودعت الوزارة في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء(سونا)، «نظيرتها الأمريكية، في ضوء التعاون الإيجابي القائم بين البلدين ودعم الولايات المتحدة للحكومة المدنية في السودان لتوخي الدقة في تحذيرها رعاياها لإعادة النظر في السفر إلى السودان».

وذكرت الوزارة ب«التغيير الكبير الذي أحدثته ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 المجيدة» التي أدت إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في إبريل/نيسان 2019.

وأشارت إلى «أجواء الاستقرار السياسي وإلى حرية التظاهرات وحماية أرواح وحقوق المواطنين السودانيين والأجانب على حد سواء» وكذلك «مفاوضات السلام الجارية حالياً مع حركات الكفاح المسلح».

وتابعت الوزارة «منذ تكليفها، أكدت الحكومة المدنية على تعاونها الكامل والمطلق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله في السودان وفي الإقليم».

وفي توصية للمسافرين أعلنتها الخميس، نصحت الخارجية الأمريكية مواطنيها «بإعادة النظر في سفرهم إلى السودان بسبب تفشي وباء كوفيد-19 والجرائم والإرهاب والاضطرابات المدنية وعمليات الخطف والنزاعات المسلحة».

وحذّرت من «التنظيمات الإرهابية التي يمكن أن تستهدف غربيين ومصالحهم».

إلى ذلك، أصدر وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، تعديلا في لائحة شؤون الأجانب لعام 2020م نص على إدخال نظام البصمة في المعاملات للأجانب، ومنح الرقم الأجنبي لأي أجنبي يدخل السودان ويقيم فيه على غرار الرقم الوطني، وربط بيانات الأجانب بالرقم الأجنبي في جميع المعاملات بالدولة وإنشاء نظام الكتروني لكل معاملاتهم الهجرية.

على صعيد آخر، نبهت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات، الى ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق تبعاً لوجود سحب ماطرة ونزول أمطار في الهضبة الإثيوبية خلال اليومين الماضيين.

وأكدت الإدارة في بيان أمس، أن محطة الخرطوم ارتفعت فوق منسوب الفيضان «16.50» متر ب(4) سنتيمترات لمدة يومين على التوالي، بينما سجلت محطة عطبرة «16.02» متر، وهو أعلى من منسوب الفيضان «15.78» متر ب(24) سم ومن منسوب العام 1988م ب12 سم.

وسجلت محطة الديم عند الحدود السودانية- الإثيوبية أمس 599 مليون متر مكعب، أقل من تصرف الفيضان البالغ 609 ملايين متر مكعب ب10ملايين متر مكعب فقط. في السياق، أدت السيول التي اجتاحت طريق التحدي «الخرطوم - شندي - عطبرة» أمس، إلى احتجاز مئات العربات في المنطقة قرب جبل جاري جنوب شندي بولاية نهر النيل.