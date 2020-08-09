شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مؤتمر دولى لإغاثة لبنان "عبر الفيديو كونفرانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الأحد، المؤتمر الدولى لإغاثة لبنان، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة قادة دول من فرنسا (الداعية للمؤتمر) والولايات المتحدة، ومن مختلف أنحاء العالم.

وأوردت شبكة (فرانس 24) الإخبارية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيشارك فى المؤتمر، حيث غرد - بعد إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس اللبنانى ميشال عون سبقتها أخرى مع منظم المؤتمر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون - أن "الجميع يريد المساعدة". وقال "سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم".

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جدير بالذكر أن الأجهزة القضائية اللبنانية تجرى تحقيقا فى انفجار مرفأ بيروت الذى أودى بحياة أكثر من 150 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين.

وتسبب انفجار بيروت بتشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممن تصدعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم مئة ألف طفل وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).