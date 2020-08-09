شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد لا تنسى من انفجار بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين مشاهد الدمار والدماء في شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت، بعد انفجار المرفأ، الذى هز وأفزع قلوب العالم، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، وفى وسائل الإعلام العالمية، العديد من القصص التي لن تنسى، وكأن بيروت تعيش أجواء قصف حربى، قصص راح ضحيتها أرواح البراءة والطفولة، قصص حب قتلها الغدر فأبكت الإنسانية.

في هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل أبرز القصص الإنسانية التي هزت منصات التواصل الاجتماعى، جراء الانفجار الضخم الذى ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.