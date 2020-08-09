كورونا.. مصر تسجل 21 وفاة و167 إصابة

القاهرة / الخليج 365

أعلنت مصر، السبت، تسجيل 21 وفاة بفيروس كورونا، و167 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل ألف و119 حالة تعاف من الفيروس.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 95 ألفا و314، منها 4 آلاف و992 وفاة، و51 ألفا و672 حالة تعاف.

عالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا، حتى مساء السبت، 19 مليونا و725 ألفا، توفي منهم أكثر من 727 ألفا، وتعافى ما يزيد على 12 مليونا و660 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.