تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" بغارة جوية على أوكارهم شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن "آليات الكشف والاستطلاع للجيش التركي رصدت إرهابيين اثنين في منطقة الزاب بشمالي العراق، حيث تم تحييدهم عبر شن سلاح الجو التركي غارة على وكر الإرهابيين".

وأكد البيان أن الجيش التركي "سيواصل تدمير جحور الإرهابيين على رؤوسهم".

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.



يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

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