بومبيو يؤكد استعداد بلاده لدعم تونس في كافة المجالات

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، استعداد بلاده لتقديم مزيد من الدعم إلى تونس في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحسب بيان للرئاسة على فيسبوك.

وتناول الطرفان خلال الاتصال عددا من القضايا الدولية والإقليمية، و"العلاقات المتينة" بين البلدين، بحسب البيان.

وشدد على "ضرورة فتح أفق جديدة لمزيد تطوير هذه العلاقات في إطار مقاربة جديدة للعلاقات الدولية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.