واشنطن: سنواصل اتصالاتنا بنشاط مع كافة الأطراف الليبية

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت السفارة الأمريكية في طرابلس، إنها ستواصل اتصالاتها بنشاط مع كافة الأطراف الليبية، بما فيها مجلس النواب في طبرق الذي يدعم الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وأفاد بيان صادر عن السفارة، السبت، أن "السفير ريتشاد نورلاند أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء (حكومة الوفاق المعترف بها دوليا) فائز السراج للحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحلّ ليبي من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة".

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وأضاف البيان أن "السفير أشاد بقيادة رئيس الوزراء، بينما تتنادى الأطراف الليبية المسؤولة وتوحّد جهودها للدفاع عن سيادة ليبيا ولتنفيذ حل منزوع السلاح في وسط ليبيا، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين".

وأشار البيان إلى أن السفير تشاور أيضا عبر الهاتف، مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا حول الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الأطراف بما من شأنه أن يؤدي إلى حلّ ليبي شامل في سرت والجفرة.

وأكد البيان أن "السفارة ستظل منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف الليبية التي ترفض التدخل الأجنبي وتسعى إلى الاجتماع في حوار سلمي، بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب في طبرق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.