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بايرن يدك تشيلسي برباعية ويتأهل لربع نهائي الأبطال

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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لحق بايرن ميونخ بركب المتأهلين إلى ربع نهائي ، بفوزه على (4-1)، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الـ16.

وكان البايرن قد حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في ستامفورد بريدج، ليعبر إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين (7-1)، ويضرب موعدًا مع الذي تجاوز نابولي.

وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي “هدفين” بالدقيقتين (10 و84) وإيفان بيريسيتش (24) وكورينتين توليسو (76)، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد تامي أبراهام (44).

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