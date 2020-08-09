بايرن يدك تشيلسي برباعية ويتأهل لربع نهائي الأبطال

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لحق بايرن ميونخ بركب المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه على تشيلسي (4-1)، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الـ16.
وكان البايرن قد حسم مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في ستامفورد بريدج، ليعبر إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين (7-1)، ويضرب موعدًا مع برشلونة الذي تجاوز نابولي.
وسجل أهداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي “هدفين” بالدقيقتين (10 و84) وإيفان بيريسيتش (24) وكورينتين توليسو (76)، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد تامي أبراهام (44).
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