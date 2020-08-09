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ميسي يقود برشلونة لقهر نابولي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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حقق الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي الإيطالي، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت، بإياب ثمن نهائي ، في معقله “كامب نو”.

وسجل أهداف برشلونة كليمونت لينجليت وليونيل ولويس سواريز من ركلة جزاء في الدقائق 10 و23 و(45+1)، أما إنسيني فسجل هدف نابولي في الدقيقة (45+5).

وحسم برشلونة بهذا الانتصار تأهله إلى ربع نهائي البطولة، ليواجه بايرن ميونخ بطل ألمانيا الذي بدوره تخطى الإنجليزي.

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