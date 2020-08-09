ميسي يقود برشلونة لقهر نابولي

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (3-1) على نابولي الإيطالي، خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقله “كامب نو”.

وسجل أهداف برشلونة كليمونت لينجليت وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء في الدقائق 10 و23 و(45+1)، أما إنسيني فسجل هدف نابولي في الدقيقة (45+5).

وحسم برشلونة بهذا الانتصار تأهله إلى ربع نهائي البطولة، ليواجه بايرن ميونخ بطل ألمانيا الذي بدوره تخطى تشيلسي الإنجليزي.