الاتحاد والأهلي بين القلق والاطمئنان

من المفترض أن يلعب الاتحاد بشعار أن لم تكسب لا تخسر ، كيف يتحقق ذلك ؟ من خلال التوازن في الأداء وفق طريقة وأسلوب مثالي حذر جدا ، من حيث تقارب الخطوط وتكامل الأدوار وفق تمرير سليم وتحرك وتحرر مفيد ، كذلك احترام المنافس منذ بدء المباراة حتى نهايتها ، احترام وفق أداء جبار مضاعف ، غير ذلك للأسف سيبقى الاتحاد في نفس الدوامة المؤرقة ، الأهلي سيلعب بكل ارتياح مع المحاولة على التسجيل مبكرا لتصعيب المباراة أكثر ، لذا لأبد أن يحرص الجهاز الفني الاتحادي بقيادة : كاريلي من حيث الحرص على عدم استقبال أي هدف ، ذلك كأولوية اتحادية ، مجمل القول : إن لم تكسب لا تخسر .

*الجولات المتبقية ستكون مليئة المفاجآت سواء في المقدمة أو في الوسط أو في المؤخرة ، لذا كل اللقاءات ستكون في غاية الإثارة .

*بات الهلال بطلا 2020 نظرا لفارق النقاط 9 عن مطارده النصر ، فعلا : الدوري حسم بكل عقلانية ومنطقية منذ أعلن حكم مباراة الهلال والنصر نهايتها بانتصار الهلال برباعية .

*العنصر الأجنبى من عوامل الترجيح لأي فريق ، الشاهد كل الأهداف الأربعة لفريق الهلال سجلت بأقدام أجنبية 100% ، وهدف المهاجم قوميز من أجمل الأهداف من حيث الجملة التكتيكية من المرمى إلى المرمى وببراعة الهداف البارع بلسمة واحدة من على قوس الثمانية عشر .

*تكرر الأخطاء والسلبيات بأي فريق دون العمل على تلافيها ، ينم ذلك عن سوء العمل الإداري والفني مع اللاعبين ، ومن تلك الفرق التي تتكرر بها الأخطاء من موسم إلى موسم دون العمل على معالجة الأخطاء وتلافي السلبيات ، وذلك يعد وصمة عار في تاريخ الاتحاد للأسف .

*في عالم الرباضة وتحديدا في لعبة كرة القدم هناك لاعبون يتخصصون في تسجيل مرمى المنافس ، والشواهد كثيرة .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم الكاتب الرياضي/ حمزة السيد

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