شكرا لقرائتكم خبر عن قوات خفر السواحل المغربية يضبط كمية كبيرة من المخدرات على ساحل طنجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية اليوم السبت من ضبط قارب محمّل بكمية من المخدرات على شكل حزم، وضبط أشخاص كانوا على متنه.
وأوضح مصدر عسكري أن العملية، التي تمت بالقرب من منطقة مغارة هرقل بالساحل الشمالي المغربي، أسفرت عن ضبط 35 حزمة من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي نحو 1200 كيلوجرام.
وأضاف المصدر أن الدورية البحرية تمكنت من ضبط 3 أشخاص يشتبه تورطهم في عمليات تهريب المخدرات، وتم تسليمهم، إلى جانب القارب والمعدات، إلى الجهات الامنية المختصة بمدينة طنجة لمباشرة التحقيقات حول القضية.
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