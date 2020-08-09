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تسجيل 65 إصابة جديدة بكورونا وحالتى وفاة فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، عن حالتي وفاة جديدتين، وتسجيل 65 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى معدل يومي للإصابات.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الصحة السورية، إن حالات الوفاة بالفيروس ارتفعت إلى 50 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1125 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة السورية،  شفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد المتعافين منه إلى 331.

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الجدير بالذكر أن الإصابات في البلاد تشهد ازديادا يوميا مؤخرا، إذ تم أمس الجمعة تسجيل 61 إصابة، وأول أمس 55 إصابة.

 

 

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